Суд США признал компанию Дональда Трампа виновной в налоговом мошенничестве

Компанию экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization признали виновной в налоговом мошенничестве в ходе судебного процесса в Манхэттене. Юристы бизнес-детища политика уже заявили, что будут оспаривать приговор.

В целом Trump Organization обвиняли в мошенничестве, заговоре, уголовном налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации. При этом, против самого Дональда Трампа никаких обвинений в деле выдвинуто не было.

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Детали дела и приговор Верховного суда Нью-Йорка

Trump Organization со штаб-квартирой в "Башне Трампа" на Пятой авеню, занимающаяся недвижимостью, гостиничным бизнесом и гольф-курортом, может быть оштрафована на 1,6 миллиона долларов. Приговор должен быть официально оглашен 13 января.

Прокуратура выстроила дело вокруг бывшего финансового директора компании Трампа Аллена Вайссельберга, который в августе этого года признал себя виновным по 15 пунктам, в частности, в налоговом мошенничестве, заговоре и краже в особо крупных размерах.

Прокуратура пообещала Вайссельбергу сократить наказание до пяти месяцев за решеткой в обмен на показания против Trump Organization, иначе ему грозило до 15 лет лишения свободы.

В своих показаниях бывший руководитель финансового отдела компании подробно рассказал, как он совместно с менеджером по финансовым вопросам Джеффри Маккони решили обманывать государственные и федеральные налоговые органы. Незаконные механизмы начали применять с 2005 года, и это длилось более десяти лет.

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Прокуратура утверждала, что действия Вайссельберга и Маккони должны привлечь компанию Дональда Трампа к уголовной ответственности. Два подразделения бизнеса экс-президента США, а именно Trump Corporation и Trump Payroll Corp, предстали перед судом и были признаны виновными по всем пунктам обвинения.

Маккони, также признавшийся в совершении преступлений перед судом, получил иммунитет, поскольку согласился выступить на стороне обвинения, как свидетель по делу.

К слову, хотя сам Трамп не был обвинен, Офис окружного прокурора отметил, что политик лично знал о налоговом мошенничестве, которое совершали руководители его корпорации. Дональд Трамп, в свою очередь, все опровергал.

Напомним, что в конце сентября генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд против самого Дональда Трампа и трех его совершеннолетних детей. Чиновница обвинила политика и членов его семьи в искусственном завышении финансовых активов на миллиарды долларов.