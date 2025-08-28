Российская космическая отрасль оказалась в глубоком кризисе, несмотря на громкие заявления Кремля о ее "могуществе". Одна из крупнейших и старейших компаний отрасли в России признала, что на грани краха.

Ситуация является критической?

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" сейчас фактически на грани коллапса, сообщает Центр противодействия дезинформации, передает 24 Канал.

Генеральный директор компании Игорь Мальцев признал, что ситуация является критической. Он признал, что долги исчисляются миллионами, работники демотивированы, а само предприятие может прекратить существование.

Заметьте. Кроме того, банкротство официально объявил частный холдинг SR Space, который еще недавно обещал технологический прорыв в создании легких ракет-носителей и спутниковых систем.

Каковы причины упадка?

После введения международных санкций Россия потеряла доступ к важным западным технологиям, а коммерческие космические запуски для иностранных заказчиков практически остановились. Таким образом страна больше не способна конкурировать с ведущими игроками рынка, как вот США и Китай.

Кроме того, в условиях войны Кремль сместил приоритеты, сейчас ресурсы преимущественно направляются на военные нужды, а космические проекты отходят на второй план.

В ЦПИ отметили, что миф о России как "великой космической державе" постепенно разрушается, ведь отрасль стремительно теряет кадры, технологии и перспективы развития.

Все деньги в России на войну?