КРАИЛ хотят ликвидировать – кому делегируют выдачу лицензий на проведение азартных игр

Контроль за индустрией азартных игр могут передать в новые руки. Вероятно, лицензированием бизнеса будет заниматься Минцифры.

Изменение правил на рынке азартных игр

Министерство цифровой трансформации предложило комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ликвидировать КРАИЛ (Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей). Депутаты поддержали эту идею министерства, в Верховную Раду уже передали законопроект № 9256.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, после ликвидации регулятора выдачу лицензий на азартные игры должны вообще автоматизировать.

Это важный антикоррупционный законопроект. Если его примут, из процесса выдачи лицензий уберут человеческий фактор - все будет автоматически и по четким критериям,

– уверяет Федоров.

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Идею о ликвидации КРАИЛ Минцифры предложило парламенту еще летом прошлого года. Правительство согласилось на этот шаг, что вызвало возмущение главы КРАИЛ Ивана Рудого. По его мнению, все изменения – "это действующие нормы законодательства", то есть речь идет не об изменениях, а о передаче контроля. Однако комитет Верховной Рады поддержал Михаила Федорова.