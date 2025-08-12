Семья, которая владеет крупнейшей сетью магазинов игрушек The Entertainer в Великобритании, передает право собственности на бизнес. Его получат 1 900 сотрудников.

Что известно о передаче компании игрушек?

Ритейлер, в который также входят бренды Early Learning Centre и Addo, будет передан в траст до конца сентября, а выплаты семье будут осуществляться из будущих доходов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian и BBC.

Продажа происходит после того, как семья выплатила себе дивиденды в размере 15,6 миллиона фунтов в финансовом году до 27 января 2024 года. И это несмотря на то, что годовая прибыль до налогообложения снизилась на 18% – до 6,7 миллиона фунтов, а продажи упали на 3,7% – до 238,3 миллиона фунтов. Это были первые дивиденды с 2019 года, когда семья получила 2,6 миллиона фунтов.

Гари Грант открыл свой первый магазин вместе с женой Кэтрин в 1981 году, когда ему было 23. Сейчас ему 66, и его многомиллионная империя насчитывает 160 магазинов по всей стране.

Он передает 100% права собственности семейного бизнеса в траст работников, что означает: персонал будет получать долю прибыли и участвовать в принятии решений относительно того, как управлять компанией,

– объяснили в BBC.

Гари Грант, который руководил бизнесом много лет, был заменен в 2023 году бывшим топ-менеджером John Lewis Эндрю Мерфи. Он покинет пост в сентябре, когда сделка будет завершена.

Джеймс де ла Винь, генеральный директор Ассоциации работнической собственности, заявил, что переход к собственности работников может:

обеспечить будущее любимых брендов;

сохранить рабочие места в местных общинах;

направить богатство в региональные экономики.

Обратите внимание! Он убежден, что этот шаг сохранит и наследие семьи, и "семейную атмосферу" бизнеса. Почти 400 работников работают здесь более 10 лет, а около 50 – более 20 лет.