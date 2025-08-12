Что известно о передаче компании игрушек?
Ритейлер, в который также входят бренды Early Learning Centre и Addo, будет передан в траст до конца сентября, а выплаты семье будут осуществляться из будущих доходов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian и BBC.
Читайте также Ювелирный бренд Faberge продали: какая судьба ждет производителя легендарных яиц
Продажа происходит после того, как семья выплатила себе дивиденды в размере 15,6 миллиона фунтов в финансовом году до 27 января 2024 года. И это несмотря на то, что годовая прибыль до налогообложения снизилась на 18% – до 6,7 миллиона фунтов, а продажи упали на 3,7% – до 238,3 миллиона фунтов. Это были первые дивиденды с 2019 года, когда семья получила 2,6 миллиона фунтов.
Гари Грант открыл свой первый магазин вместе с женой Кэтрин в 1981 году, когда ему было 23. Сейчас ему 66, и его многомиллионная империя насчитывает 160 магазинов по всей стране.
Он передает 100% права собственности семейного бизнеса в траст работников, что означает: персонал будет получать долю прибыли и участвовать в принятии решений относительно того, как управлять компанией,
– объяснили в BBC.
Гари Грант, который руководил бизнесом много лет, был заменен в 2023 году бывшим топ-менеджером John Lewis Эндрю Мерфи. Он покинет пост в сентябре, когда сделка будет завершена.
Джеймс де ла Винь, генеральный директор Ассоциации работнической собственности, заявил, что переход к собственности работников может:
- обеспечить будущее любимых брендов;
- сохранить рабочие места в местных общинах;
- направить богатство в региональные экономики.
Обратите внимание! Он убежден, что этот шаг сохранит и наследие семьи, и "семейную атмосферу" бизнеса. Почти 400 работников работают здесь более 10 лет, а около 50 – более 20 лет.