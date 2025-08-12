Що відомо про передачу компанії іграшок?

Ритейлер, до якого також входять бренди Early Learning Centre та Addo, буде переданий у траст до кінця вересня, а виплати родині здійснюватимуться з майбутніх прибутків, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian та BBC.

Читайте також Ювелірний бренд Faberge продали: яка доля чекає виробника легендарних яєць

Продаж відбувається після того, як родина виплатила собі дивіденди у розмірі 15,6 мільйона фунтів у фінансовому році до 27 січня 2024 року. І це попри те, що річний прибуток до оподаткування знизився на 18% – до 6,7 мільйона фунтів, а продажі впали на 3,7% – до 238,3 мільйона фунтів. Це були перші дивіденди з 2019 року, коли родина отримала 2,6 мільйона фунтів.

Гарі Грант відкрив свій перший магазин разом із дружиною Кетрін у 1981 році, коли йому було 23. Зараз йому 66, і його багатомільйонна імперія налічує 160 магазинів по всій країні.

Він передає 100% права власності сімейного бізнесу до трасту працівників, що означає: персонал отримуватиме частку прибутку та братиме участь в ухваленні рішень щодо того, як керувати компанією,

– пояснили у BBC.

Гарі Грант, який керував бізнесом багато років, був замінений у 2023 році колишнім топменеджером John Lewis Ендрю Мерфі. Він залишить посаду у вересні, коли угода буде завершена.

Джеймс де ла Вінь, генеральний директор Асоціації працівницької власності, заявив, що перехід до власності працівників може:

забезпечити майбутнє улюблених брендів;

зберегти робочі місця в місцевих громадах;

спрямувати багатство в регіональні економіки.

Зверніть увагу! Він переконаний, що цей крок збереже і спадщину родини, і "сімейну атмосферу" бізнесу. Майже 400 працівників працюють тут понад 10 років, а близько 50 – понад 20 років.