Що відомо про причини продажу?

Цей крок є частиною стратегії Gemfields з оптимізації бізнесу та спрямування ресурсів на розвиток гірничодобувних операцій у Мозамбіку та Замбії, йдеться у пресрелізі компанії, передає 24 Канал.

Довідково. Faberge, заснований у 1842 році, здобув світову славу завдяки створенню розкішних яєць для імператорської родини Росії.

Після Російської революції бренд пережив кілька етапів відродження, останнє з яких відбулося у 2009 році. Gemfields придбала Faberge у 2012 році за 142 мільйони доларів, прагнучи посилити свої позиції на ринку дорогоцінних каменів.

Кому продадуть бренд?

Gemfields Group оголосила про продаж бренду Faberge Ltd американській інвестиційній компанії SMG Capital за 50 мільйонів доларів.

Однак останні фінансові результати показали зниження доходів. Так, у 2024 році Faberge заробив 13,4 мільйони доларів, порівняно з 15,7 мільйонів доларів у 2023 році. Власне, це стало одним із факторів, що спонукало Gemfields до продажу бренду.

SMG Capital, під керівництвом технічного інвестора Сергія Мосунова, планує зберегти спадщину Faberge та розвивати бренд у сегменті ювелірних виробів, аксесуарів та годинників.