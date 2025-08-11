Що виявило розслідування?

Журналісти Le Monde та Radio France з'ясували, що щонайменше третина мінеральної води на французькому ринку проходила заборонену обробку – ультрафіолетове опромінення, вуглецеві фільтри чи мікросита, які змінюють властивості продукту, передає 24 Канал.

Дивіться також З "чорного списку" – в топ-постачальники: компанія з неякісними консервами знову годує ЗСУ

Зауважте. Це суперечить законодавству ЄС, адже "природна мінеральна вода" має надходити в пляшку без змін з моменту видобутку.

Чому розгорівся скандал?

Скандал загострився через підозри у змові між керівництвом Perrier, материнської компанії Nestlé та урядом Франції, щоб приховати забруднення і дозволити продовжити мікрофільтрацію. Сенат звинуватив владу у "навмисній стратегії замовчування".

Гідрологи пов'язують проблеми Perrier зі зміною клімату. Річ у тім, що тривалі посухи та повені призвели до зменшення запасів глибоких вод і потрапляння до них забруднювачів. Минулого року компанія знищила 3 мільйони пляшок через забруднення, але наполягає на безпечності своєї продукції.

Perrier уже змінила методи фільтрації та подала заявку на збереження статусу "природної мінеральної води" лише для двох із п'яти свердловин.

Якщо рішення буде негативним, це стане першим випадком за 160 років, коли бренд втратить свій історичний статус.