Повернення через суд?

Ба більше, одразу стала одним із найбільших підрядників на харчування армії у другому півріччі 2025 року. Загальна вартість трьох нових контрактів – 3,3 мільярди гривень. Про це повідомляє видання NGL.media, інформує 24 Канал.

Що відомо про скандал з компанією?

Ще у жовтні 2024 року "Державний оператор тилу" (ДОТ) заніс компанію до "чорного списку" після розірвання угоди на понад 2 мільярди гривень. Причина – неякісні консерви, які поставлялися для військових на Донеччині. Після цього "Трейд граніт інвест" відсторонили від участі в торгах на рік.

Зауважте. Але вже через пів року компанія подала позов до суду, сплатила понад 1,4 мільйони гривень штрафу, і ДОТ погодився достроково зняти санкції. Це відкрило шлях до нових тендерів.

Як отримали доступ до нових угод?

У результаті дві з трьох угод компанія отримала через судові рішення, які скасували перемоги інших постачальників, навіть попри те, що ті пропонували вигідніші ціни для бюджету.

Ще один контракт на 1,18 мільярдів гривень компанія виграла без судових баталій, як учасник із найнижчою ціновою пропозицією серед 11 претендентів. ДОТ підписав цю угоду 4 червня.

Таким чином, попри репутаційні проблеми, "Трейд граніт інвест" повернулась у топ підрядників армії вже у другому півріччі 2025 року.