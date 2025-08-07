Возвращение через суд?

Более того, сразу стала одним из крупнейших подрядчиков на питание армии во втором полугодии 2025 года. Общая стоимость трех новых контрактов – 3,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает издание NGL.media, информирует 24 Канал.

Что известно о скандале с компанией?

Еще в октябре 2024 года "Государственный оператор тыла" (ДОТ) занес компанию в "черный список" после расторжения сделки на более чем 2 миллиарда гривен. Причина – некачественные консервы, которые поставлялись для военных в Донецкой области. После этого "Трейд гранит инвест" отстранили от участия в торгах на год.

Заметьте. Но уже через полгода компания подала иск в суд, оплатила более 1,4 миллиона гривен штрафа, и ДОТ согласился досрочно снять санкции. Это открыло путь к новым тендерам.

Как получили доступ к новым сделкам?

В результате две из трех сделок компания получила через судебные решения, которые отменили победы других поставщиков, даже несмотря на то, что те предлагали более выгодные цены для бюджета.

Еще один контракт на 1,18 миллиардов гривен компания выиграла без судебных баталий, как участник с самым низким ценовым предложением среди 11 претендентов. ДОТ подписал это соглашение 4 июня.

Таким образом, несмотря на репутационные проблемы, "Трейд гранит инвест" вернулась в топ подрядчиков армии уже во втором полугодии 2025 года.