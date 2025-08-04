Чи відновилась активність бізнесу?

Водночас цей рівень на третину нижчий, ніж у 2021 році, до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру, передає 24 Канал.

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"Кількість новостворених бізнесів стабілізувалась. Але повернутись до довоєнного рівня ділової активності поки не вдалося", – зазначили аналітики.

Наскільки зросли закриття компаній?

За перші шість місяців 2025 року припинили діяльність 6 653 юридичні особи, що на 19% більше, ніж за такий же період минулого року. У тому числі 97 нових компаній були ліквідовані менш ніж за пів року після реєстрації.

Скільки компаній закрилось фактично відразу / Інфографіка Опендатабот

Чистий приріст бізнесів склав лише 11 624 – це найнижчий показник за останні 5 років,

– ідеться у звіті.

Динаміка відкриттів та закриттів бізнесів в Україні / Фото Опендатабот

Де найактивніше відкривають та закривають бізнес?

Київ залишається головним бізнес-центром: тут зареєстровано 5 830 нових компаній.

У Львівській області – 1 547 компаній, на Дніпропетровщині – 1 531.

Однак саме ці регіони також лідирують за кількістю закритих підприємств:

Київ – 717 компаній;

Львівщина – 470;

Дніпропетровська область – 464.

Цікавий факт! Найбільше компаній у 2025 році зареєстрував Ільницький Віталій Павлович – він є засновником 886 підприємств лише за цей рік. Усі вони мають статутний капітал від 1 до 9,8 мільярдів гривень, а загалом на його ім'я зареєстровано понад 3 тисячі компаній.

Які галузі розвиваються?

Найпопулярніші напрями нових компаній:

Оптова торгівля – 15% реєстрацій;

Громадські організації;

Нерухомість;

ІТ-сфера (зростання на 48%);

Агросектор.

Зауважте. Попри виклики війни, аграрний сектор демонструє позитивну динаміку: на одну закриту агрокомпанію припадає 2,5 нових. Найактивніше агробізнес створюють в Одеській області – там же й найбільше закриттів.

Також аналітики зауважили цікаву закономірність і щоло громадських організацій. Хоч їх і активно режструють, саме вони є лідерами за кількістю закриттів – 11% від загального обсягу.