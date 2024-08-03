В Украине появилась новая профессия: как это поможет в подготовке деминеров

Украине придется приложить много усилий, чтобы разминировать освобожденные территории. Чтобы упростить подготовку нужных специалистов, в Украине ввели новую профессию.

Новая профессия

В Украине утвержден новый профессиональный стандарт – деминер. Соответствующее решение приняло Национальное агентство квалификаций.

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Ранее для этой профессии не существовало единого профессионального стандарта. Поэтому, унифицированно готовить соответствующих специалистов было крайне сложно. Зато благодаря новому стандарту есть возможность создать единые правила обучения.

В перспективе это позволит привлечь ветеранов к гуманитарному разминированию, а также облегчит процесс их интеграции в украинской и международной сфере. Квалификация, полученная в Украине, будет признаваться и на международном уровне.

Какие следующие шаги

Теперь в правовое поле введут новые требования. Профессии присвоят код и упорядочат порядок оплаты труда. Также продолжается работа над разработкой профессионального стандарта для подготовки дипломированных деминеров.

Предыдущий стандарт предусматривает пять уровней подготовки. Речь идет как о базовом и нетехническом к разминированию зданий и территорий.