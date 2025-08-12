С начала 2025 года предприниматели оформили 17,2 тысячи займов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму более 52 миллиардов гривен. Только за последнюю неделю бизнес привлек 556 кредитов на сумму более 1 миллиарда гривен.

Кого кредитуют чаще всего?

Активно кредитуются компании из перерабатывающей промышленности, агросектора и оптовой и розничной торговли. Значительная часть заемщиков работает в зонах высокого военного риска, сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает 24 Канал.

С начала года наибольшие объемы финансирования направлены на:

переработку – 14,6 миллиардов гривен;

инвестиционные проекты – 13,6 миллиардов гривен;

предприятия в зонах высокого военного риска – 12,1 миллиардов гривен.

Сколько кредитов выдали?

С момента старта программы в феврале 2020 года бизнес получил 121,6 тысяч льготных кредитов на сумму более 418 миллиардов гривен, из которых 86,8 тысяч на 328,5 миллиардов гривен – уже во время военного положения.

Наибольшие объемы кредитования зафиксированы в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.

К слову, правительство недавно продлило действие льготной ставки 1% годовых для инвестиционных кредитов в зонах высокого военного риска. Она будет действовать первые 5 лет (вместо 2), после чего возрастет до 5% годовых. К таким территориям относятся отдельные районы Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей, а также почти вся территория Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.