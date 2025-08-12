Від початку 2025 року підприємці оформили 17,2 тисячі позик за державною програмою "Доступні кредити 5−7−9%" на загальну суму понад 52 мільярди гривень. Лише за останній тиждень бізнес залучив 556 кредитів на суму понад 1 мілярд гривень.

Кого кредитують найчастіше?

Найактивніше кредитуються компанії з переробної промисловості, агросектору та оптової і роздрібної торгівлі. Значна частина позичальників працює у зонах високого воєнного ризику, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає 24 Канал.

Від початку року найбільші обсяги фінансування спрямовано на:

переробку – 14,6 мільярдів гривень;

інвестиційні проєкти – 13,6 мільярдів гривень;

підприємства у зонах високого воєнного ризику – 12,1 мілярдів гривень.

Скільки кредитів видали?

З моменту старту програми у лютому 2020 року бізнес отримав 121,6 тисяч пільгових кредитів на суму понад 418 мільярдів гривень, з яких 86,8 тисяч на 328,5 мільярдів гривень – вже під час воєнного стану.

Найбільші обсяги кредитування зафіксовані у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях.

До слова, уряд нещодавно подовжив дію пільгової ставки 1% річних для інвестиційних кредитів у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме перші 5 років (замість 2), після чого зросте до 5% річних. До таких територій належать окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей, а також майже вся територія Донецької, Запорізької та Херсонської областей.