Продлят ли льготы на энергооборудование в Украине

В Украине обсуждают возможность продления льгот на ввоз энергооборудования еще на год в связи с продолжающимися атаками России.

Льготы необходимы

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. Он отметил, что из-за постоянных угроз для энергосистемы страны другого варианта пока нет.

Враг не оставляет нам другого выбора, кроме продления льгот на электрогенерирующее оборудование еще на год,

– написал Гетманцев.

Определен ли объем льгот?

В ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение налогового комитета, где депутаты определят объем льгот и перечень товарных позиций, подпадающих под льготный режим. Цель решения – поддержка энергосистемы и защита потребителей в период повышенного риска дефицита электроэнергии.

Что этому предшествовало?