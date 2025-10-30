Продлят ли льготы на энергооборудование в Украине
- В Украине рассматривают возможность продления льгот на ввоз энергооборудования еще на год из-за атак России, сообщил Даниил Гетманцев.
- Налоговый комитет Верховной Рады планирует определить объем льгот и перечень товаров, которые будут подпадать под льготный режим, для поддержки энергосистемы.
В Украине обсуждают возможность продления льгот на ввоз энергооборудования еще на год в связи с продолжающимися атаками России.
Льготы необходимы
Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал. Он отметил, что из-за постоянных угроз для энергосистемы страны другого варианта пока нет.
Враг не оставляет нам другого выбора, кроме продления льгот на электрогенерирующее оборудование еще на год,
– написал Гетманцев.
Определен ли объем льгот?
В ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение налогового комитета, где депутаты определят объем льгот и перечень товарных позиций, подпадающих под льготный режим. Цель решения – поддержка энергосистемы и защита потребителей в период повышенного риска дефицита электроэнергии.
Что этому предшествовало?
К слову, действующие законы об освобождении от таможенных платежей на энергосберегающее оборудование действуют до завершения военного положения или до 1 января 2026 года.
Ранее Рада поддержала продление льгот на импорт электрокаров в первом чтении, однако окончательное решение будет принято после представления правительством финального текста госбюджета в ноябре.
