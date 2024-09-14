Больше миллиарда: какова прибыль lifecell в первом полугодии 2024 года

Мобильный оператор lifecell показал финансовые показатели по итогам первого полугодия 2024 года. Дела компании на данный момент идут вполне хорошо.

lifecell увеличил прибыль

Прибыль компании lifecell в январе-июне 2024 года составила 1,12 миллиарда гривен. Это на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Особенно успешным был второй квартал. Аналитики компании подсчитали, что прибыль в этот период выросла до 630 миллионов гривен.

Что говорят другие показатели

Обычная деятельность принесла компании 6,34 миллиарда гривен, показатель вырос на 13,3%. Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) составила 3,47 миллиарда гривен.

Мобильный оператор увеличил капитальные инвестиции до 2,14 миллиарда гривен. Что касается активных абонентов, то их в первые 6 месяцев 2024 года было 9,8 миллиона. В прошлом году в этот же период их было 8,6 миллиона, то есть показатель вырос на 14%.