Гарвардская школа бизнеса (Harvard Business School, HBS) в США уже третий год подряд возглавляет рейтинг самых престижных МВА-программ мира.

Какая самая престижная школа бизнеса?

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Bloomberg Businessweek Best B-Schools, передает 24 Канал.

Согласно опросу студентов и выпускников, более 20% респондентов назвали Гарвард своим первым выбором среди бизнес-школ, если бы не существовало никаких финансовых или вступительных барьеров.

Какие школы еще в рейтинге?

На второй позиции оказалась Стэнфордская бизнес-школа, которую отметили 15% участников. Другие учебные заведения не смогли преодолеть отметку в 5%.

Заметьте, что в рейтинге не представлена Киевская школа экономики (KSE).

Что известно о Гарвардской школе бизнеса?

Несмотря на то, что в общеамериканском рейтинге HBS занимает лишь четвертую строчку, ее бренд и в дальнейшем считают "золотым стандартом" управленческого образования. Среди главных преимуществ диплома – безграничные карьерные возможности и международное признание.

Вместе с тем обучение в Гарварде становится все дороже. Так, стоимость года выросла на 5,5% и теперь составляет 87,6 тысяч долларов. Конкурс остается чрезвычайно высоким – только 14% абитуриентов получают приглашение на обучение.

Впрочем, даже выпускникам Гарварда не всегда просто найти работу. В прошлом году только 77% тех, кто активно искал трудоустройство, смогли получить предложение в течение трех месяцев после выпуска.

В то же время сам факт обучения в Гарварде существенно повышает шансы на успех в будущей карьере,

– отмечают аналитики.

Как отметили в Bloomberg, HBS остается привлекательной и для иностранцев – каждый третий иностранный респондент в выборке назвал Гарвард "школой своей мечты".