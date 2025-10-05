Гарвардська школа бізнесу (Harvard Business School, HBS) у США вже третій рік поспіль очолює рейтинг найпрестижніших МВА-програм світу.

Яка найпрестижніша школа бізнесу?

Про це свідчать результати щорічного дослідження Bloomberg Businessweek Best B-Schools, передає 24 Канал.

Згідно з опитуванням студентів та випускників, понад 20% респондентів назвали Гарвард своїм першим вибором серед бізнес-шкіл, якби не існувало жодних фінансових чи вступних бар’єрів.

Які школи ще в рейтингу?

На другій позиції опинилася Стенфордська бізнес-школа, яку відзначили 15% учасників. Інші навчальні заклади не змогли подолати позначку у 5%.

Зауважте, що у рейтингу не представлено Київську школу економіки (KSE).

Що відомо про Гарвардську школу бізнесу?

Попри те, що в загальноамериканському рейтингу HBS займає лише четверту сходинку, її бренд і надалі вважають "золотим стандартом" управлінської освіти. Серед головних переваг диплома – безмежні кар'єрні можливості та міжнародне визнання.

Разом із тим навчання у Гарварді стає дедалі дорожчим. Так, вартість року зросла на 5,5% і тепер становить 87,6 тисяч доларів. Конкурс залишається надзвичайно високим – лише 14% абітурієнтів отримують запрошення на навчання.

Втім, навіть випускникам Гарварду не завжди просто знайти роботу. Торік лише 77% тих, хто активно шукав працевлаштування, змогли отримати пропозицію протягом трьох місяців після випуску.

Водночас сам факт навчання у Гарварді істотно підвищує шанси на успіх у майбутній кар'єрі,

– зауважують аналітики.

Як наголосили у Bloomberg, HBS залишається привабливою і для іноземців – кожен третій іноземний респондент у вибірці назвав Гарвард "школою своєї мрії".