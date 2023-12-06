Маск ищет миллиард на свой стартап по развитию искусственного интеллекта

Илон Маск не собирается стоять в стороне от гонки искусственных интеллектов. Он уже активно работает над тем, чтобы сразиться с гигантами в этой сфере.

Самый богатый человек мира ищет инвесторов

Илон Маск хочет запустить стартап xAI для участия в гонке искусственных интеллектов. Мультимильярдер планирует привлечь от инвесторов 1 миллиард долларов.

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Об этом удалось узнать благодаря отчетным документам, которые компании должны представлять регуляторам. xAI уже удалось собрать 135 миллионов долларов, но пока имена инвесторов, которые первыми поверили в успех компании, не называются.

Из-за xAI Илон Маск хочет навязать конкуренцию OpenAI, одним из соучредителей которого он был. В 2018 году ему пришлось покинуть компанию, чтобы не возникало конфликта интересов с Tesla, но сейчас миллиардер готов возвращаться в самую инновационную сферу. Кроме того, он считает, что OpenAI теперь полностью контролирует Microsoft, поэтому на рынке для баланса нужны другие сильные игроки.

Илон Маск не устает подчеркивать опасность быстрого развития искусственного интеллекта. Миллиардер также присоединился к группе активистов, пытающихся запретить обучение чрезвычайно мощных моделей.

Пока что в портфолио xAI только один продукт – чат-бот Grok, обучаемый на данных по социальной сети Х. Компания описывает его как ИИ, имеющий "долю остроумия и бунтарский характер".