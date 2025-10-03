Маск может не получить рекордное вознаграждение – 1 триллион долларов
- Группа акционеров Tesla призвала инвесторов проголосовать против пакета вознаграждения для Илона Маска на 1 триллион долларов.
- Инвесторы обеспокоены возможным падением спроса из-за завершения действия федеральных налоговых льгот в США, несмотря на рекордные поставки электромобилей Tesla.
Группа акционеров Tesla, среди которых SOC Investment Group и казначеи штатов Невада, Нью-Мексико и Коннектикут, призвали инвесторов проголосовать против рекордного пакета вознаграждения для Илона Маска, который оценивается в 1 триллион долларов.
Совет директоров "зафакапил"?
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на открытое письмо, передает 24 Канал. В обращении говорится, что совет директоров компании, пытаясь удержать Маска, пренебрег выполнением ключевых решений, принятых на прошлом ежегодном собрании, и не обеспечил достаточного надзора за руководством.
Кроме отказа от компенсационного пакета, авторы письма также рекомендуют не поддерживать переизбрание членов совета директоров Иры Эренпрейса, Джо Геббиа и Кэтлин Уилсон-Томпсон.
Свою позицию высказал и городской контролер Нью-Йорка Брэд Лендер, давний критик Tesla и ее совета директоров, чей мандат завершится в начале 2026 года.
Почему обеспокоены инвесторы?
Несмотря на рекордные квартальные поставки электромобилей, которые компания отчиталась на этой неделе, инвесторы обеспокоены возможным падением спроса из-за завершения действия федеральных налоговых льгот в США.
В Tesla же ответили, что план вознаграждения напрямую зависит от создания "триллионов долларов стоимости" для акционеров.
Если Илон Маск не достигнет результатов – он ничего не получит,
– заявили в компании.
К слову, по данным Forbes, Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 500 миллиардов долларов, благодаря росту акций Tesla и других своих компаний.
Что известно об условиях вознаграждения?
Получить 1 триллион долларов Маск может при условии достижения целей: 20 миллионов проданных авто до 2035 года, 1 миллион роботакси и "ботов", и 10 миллионов подписок на FSD.
Также Маск должен согласовать план преемственности на должности CEO, что привязывает его к компании минимум на 7,5 лет.
Кроме того, в документе указано ожидания, что его политическая активность постепенно уменьшится.