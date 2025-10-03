Совет директоров "зафакапил"?

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на открытое письмо, передает 24 Канал. В обращении говорится, что совет директоров компании, пытаясь удержать Маска, пренебрег выполнением ключевых решений, принятых на прошлом ежегодном собрании, и не обеспечил достаточного надзора за руководством.

Кроме отказа от компенсационного пакета, авторы письма также рекомендуют не поддерживать переизбрание членов совета директоров Иры Эренпрейса, Джо Геббиа и Кэтлин Уилсон-Томпсон.

Свою позицию высказал и городской контролер Нью-Йорка Брэд Лендер, давний критик Tesla и ее совета директоров, чей мандат завершится в начале 2026 года.

Почему обеспокоены инвесторы?

Несмотря на рекордные квартальные поставки электромобилей, которые компания отчиталась на этой неделе, инвесторы обеспокоены возможным падением спроса из-за завершения действия федеральных налоговых льгот в США.

В Tesla же ответили, что план вознаграждения напрямую зависит от создания "триллионов долларов стоимости" для акционеров.

Если Илон Маск не достигнет результатов – он ничего не получит,

– заявили в компании.

К слову, по данным Forbes, Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более 500 миллиардов долларов, благодаря росту акций Tesla и других своих компаний.

Что известно об условиях вознаграждения?