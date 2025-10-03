Рада директорів "зафакапила"?

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відкритого листа, передає 24 Канал. У зверненні ідеться, що рада директорів компанії, намагаючись утримати Маска, знехтувала виконанням ключових рішень, ухвалених на минулому щорічному зібранні, та не забезпечила достатнього нагляду за керівництвом.

Крім відмови від компенсаційного пакета, автори листа також рекомендують не підтримувати переобрання членів ради директорів Іри Еренпрейса, Джо Геббіа та Кетлін Вілсон-Томпсон.

Свою позицію висловив і міський контролер Нью-Йорка Бред Лендер, давній критик Tesla та її ради директорів, чий мандат завершиться на початку 2026 року.

Чому занепокоєні інвестори?

Попри рекордні квартальні постачання електромобілів, які компанія відзвітувала цього тижня, інвестори занепокоєні можливим падінням попиту через завершення дії федеральних податкових пільг у США.

У Tesla ж відповіли, що план винагороди напряму залежить від створення "трильйонів доларів вартості" для акціонерів.

Якщо Ілон Маск не досягне результатів – він нічого не отримає,

– заявили у компанії.

До слова, за даними Forbes, Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 500 мільярдів доларів, завдяки зростанню акцій Tesla та інших своїх компаній.

Що відомо про умови винагороди?