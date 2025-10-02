Бізнесмен Ілон Маск уже наполовину наблизився до статусу першого трильйонера у світі. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Forbes.

Що відомо про статки Маска?

У середу, 1 жовтня, Ілон Маск подолав черговий значущий рубіж, ставши першою особою, чиє багатство сягнуло 500 мільярдів доларів.

За даними трекера Forbes Real-Time Billionaires о 15:30 за східним часом, наразі найбагатша людина планети має активи на суму 500 мільярдів доларів.

Акції Tesla зросли майже на 4% у середу, додавши приблизно 9,3 мільярда доларів до фінансів Маска. Інвестори продовжують святкувати повернення уваги мільярдера до компанії.

З моменту оголошення на квітневій конференції про прибутки, коли Маск повідомив про відхід з посади глави Департаменту ефективності уряду при президенту Трампу (DOGE), щоб зосередитися на Tesla, вартість акцій виробника електрокарів подвоїлася.

Тим часом у вересні рада директорів Tesla запропонувала новий рекордний пакет винагороди, який може принести Маску акції на суму до 1 трильйона доларів, якщо компанія досягне "марсіанських" цілей, як-от збільшення ринкової капіталізації у вісім разів за 10 років.

Зауважте! Tesla – не єдине джерело багатства Маска на рівні півтрильйона. Його ракетоносій SpaceX, заснований у 2002 році, нині оцінюють в 400 мільярдів доларів за серпневим приватним тендером.

Маск володіє 42% акцій SpaceX на 168 мільярдів. Крім того, xAI Holdings, утворена в березні шляхом злиття нової AI-компанії xAI з соціальною мережею X (колишній Twitter), придбаною у 2022-му, коштує 113 мільярдів. Частка Маска в 53% оцінюється в 60 мільярдів.

Досягнення позначки в 500 мільярдів – лише черговий крок у серії рекордів за останні п'ять років. У березні 2020-го його статки становили 24,6 мільярда, але стрімкий ріст Tesla зробив його п'ятим центимільярдером у серпні того ж року. У січні 2021-го Маск став найбагатшим у світі зі 190 мільярдами.

У Forbes вважають, що за таким темпом Маск може стати першим трильйонером уже до березня 2033-го. Водночас сам Маск запевняє, що гроші тут ні при чому.

Це не про 'компенсацію', а про те, щоб я мав достатньо впливу на Tesla для забезпечення безпеки, якщо ми виробимо мільйони роботів,

– написав Маск у вересневому пості на X.

