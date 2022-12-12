Начало долгосрочного партнерства: Microsoft покупает акции Лондонской фондовой биржи

Корпорация Microsoft сообщила о намерении приобрести 4% акций Лондонской фондовой биржи (LSE) и начале долгосрочного партнерства. Техногигант выкупит доли, принадлежащие к консорциуму, состоящему из Blackstone и Thomson Reuters Corp.

По словам главного исполнительного директора LSE Дэвида Швиммера, объединение наборов данных, аналитики и глобальной клиентской базы биржи с комплексными и надежными облачными решениями Microsoft создаст привлекательные возможности роста доходов для обеих компаний. Ожидается, что исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям и искусственному интеллекту Скотт Гатри станет независимым директором в совете директоров Лондонской фондовой биржи.

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План десятилетнего партнерства

Как отмечается в пресс-релизе Microsoft, партнерство подразумевает использование данных и аналитики нового поколения, а также решений для облачной инфраструктуры, построение новой инфраструктуры данных для Лондонской биржи, моделирование с использованием инструментов Microsoft Azure, искусственного интеллекта и Microsoft Teams.

В LSE, в свою очередь, ожидают, что дополнительные расходы в период с 2023 по 2025 год составят около 250 – 300 миллионов фунтов стерлингов, около 100 миллионов из которых пойдут на капиталовложения. В то же время биржа прогнозирует рост выручки.

Это стратегическое партнерство является важным шагом на пути LSE к тому, чтобы стать ведущим глобальным бизнесом в сфере инфраструктуры финансовых рынков и данных, а также позволит изменить опыт наших клиентов,

– добавил Швиммер.

К слову, как пишет издание Bloomberg, LSE обязалась потратить по меньшей мере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на облачные услуги в течение следующих 10 лет. Согласно соглашению, платформа данных и ключевая технологическая инфраструктура Лондонской фондовой биржи будут перенесены в облачную среду Microsoft Azure, а ее данные и аналитика будут взаимодействовать с некоторыми другими инструментами Microsoft в облаке.