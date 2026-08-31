Военный сбор с 1 сентября: сколько придется платить с минимальной зарплаты
В сентябре 2026 года размер минимальной заработной платы в Украине останется без изменений и составит 8 647 гривен в месяц. Последний раз этот показатель повышался в начале 2026 года. Тогда его увеличили с 8 000 гривен.
Какова минимальная заработная плата "на руки" в Украине в 2026 году
В настоящее время в часовом эквиваленте минимальная зарплата в Украине составляет 52 гривны. Это значение зафиксировано в Государственном бюджете.
Из начисленного минимального дохода удерживаются два основных обязательных платежа:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%;
- военный сбор в размере 5%.
В сентябре размер этих платежей не изменится. То есть, они по-прежнему будут составлять:
- НДФЛ – 1 556 гривен;
- военный сбор – 432 гривны.
Соответственно, общая сумма налоговых отчислений с минимальной заработной платы составляет 1 988 гривен, поэтому после уплаты всех сборов работник получает на руки 6 659 гривен.
Сколько платит работодатель и как начисляется страховой стаж
В свою очередь, работодатель обязан уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), который составляет 22% от суммы заработной платы. Для работника с минимальным окладом этот ежемесячный взнос в бюджет составляет 1 902,34 гривны.
Обратите внимание! Сумма в 1 902,34 гривны в настоящее время является минимальным ежемесячным платежом, необходимым для зачисления периода работы в страховой стаж.
От общей продолжительности страхового стажа зависит не только итоговый размер будущей пенсии. Этот показатель также влияет на время выхода на заслуженный отдых.