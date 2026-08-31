Военный сбор с 1 сентября: сколько придется платить с минимальной зарплаты

В сентябре 2026 года размер минимальной заработной платы в Украине останется без изменений и составит 8 647 гривен в месяц. Последний раз этот показатель повышался в начале 2026 года. Тогда его увеличили с 8 000 гривен.

Какова минимальная заработная плата "на руки" в Украине в 2026 году

В настоящее время в часовом эквиваленте минимальная зарплата в Украине составляет 52 гривны. Это значение зафиксировано в Государственном бюджете.

Из начисленного минимального дохода удерживаются два основных обязательных платежа:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%;

военный сбор в размере 5%.

В сентябре размер этих платежей не изменится. То есть, они по-прежнему будут составлять:

НДФЛ – 1 556 гривен;

военный сбор – 432 гривны.

Соответственно, общая сумма налоговых отчислений с минимальной заработной платы составляет 1 988 гривен, поэтому после уплаты всех сборов работник получает на руки 6 659 гривен.

Сколько платит работодатель и как начисляется страховой стаж

В свою очередь, работодатель обязан уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), который составляет 22% от суммы заработной платы. Для работника с минимальным окладом этот ежемесячный взнос в бюджет составляет 1 902,34 гривны.

Обратите внимание! Сумма в 1 902,34 гривны в настоящее время является минимальным ежемесячным платежом, необходимым для зачисления периода работы в страховой стаж.

От общей продолжительности страхового стажа зависит не только итоговый размер будущей пенсии. Этот показатель также влияет на время выхода на заслуженный отдых.