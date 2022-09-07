Может стать крупнейшим европейским IPO за всю историю: Porsche намерена провести листинг

IPO ценных бумаг бренда спорткаров Porsche может стать самым большим за всю историю с 1999 года. Размещение планируют завершить до конца 2023 года.

Ожидаемая стоимость IPO Porsche

Ожидаемая стоимость Porsche равна 60 – 85 миллиардам евро. Это IPO (первичное публичное размещение) может стать одним из самых больших за всю историю не только Германии, но и Европы с 1999 года. Листинг концерн Volkswagen AG планирует провести до второй половины октября. Размещение прогнозировано завершиться до начала 2023 года, но окончательные сроки будут определяться по ситуации на рынке.

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Напомним, что основным совладельцем акционерного общества Volkswagen AG является Porsche Automobil Holding SE (сокращенно Porsche SE), удерживающий контрольный пакет акций Volkswagen AG (32,20%), предоставляющий ему право решающего голоса.

Предусмотрены доли акционеров Porsche после IPO

Ценные бумаги Porsche предварительно планируют поделить на обычные и привилегированные.

В распоряжении семейств Пиех и Порше окажется четверть плюс одна акция обычных бумаг Porsche, дающих право голоса. В результате у них окажется блокирующее меньшинство, позволяющее влиять на стратегический план, согласно которому развивается автопроизводитель.

окажется четверть плюс одна акция обычных бумаг Porsche, дающих право голоса. В результате у них окажется блокирующее меньшинство, позволяющее влиять на стратегический план, согласно которому развивается автопроизводитель. В собственности Катара после IPO должно быть 4,99% акций. Бумаги с привилегиями планируют предложить частным рыночным игрокам в европейских государствах (в том числе французском, испанском и итальянском). Такой шаг поможет заинтересовать лояльных к бренду Porsche покупателей.

Финансовые показатели Porsche

. Листинг – допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже или внебиржевой торговой системе и осуществление предварительного и последующего контроля за соответствием ценных бумаг и их эмитентов условиям и требованиям, установленным в правилах биржи или другого организатора торговли.Расчетные цены других производителей машин премиум-класса, типа Ferrari или Aston Martin, пошли вниз.

Операционная прибыль автопроизводителя за январь – июнь 2022 года увеличилась на 22%. При этом соответствующий показатель Volkswagen, ориентирующийся на массового потребителя, просел на 8%.

В случае успешного листинга, Volkswagen организует внеочередное общее собрание до конца 2022 года. На нем держателям акций предложат особые дивидендные выплаты, составляющие 49% от доходов компании. Их планируется распределить в первые месяцы 2023 года.

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