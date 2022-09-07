Може стати найбільшим європейським IPO за всю історію: Porsche має намір провести лістинг

IPO цінних паперів бренду спорткарів Porsche може стати найбільшим за всю історію з 1999 року. Розміщення планують закінчити до кінця 2023 року.

Очікувана вартість IPO Porsche

Очікувана вартість Porsche дорівнює 60 – 85 мільярдам євро. Це IPO (первинне публічне розміщення) може стати одним із найбільших за всю історію не лише Німеччини, але і Європи з 1999 року. Лістинг концерн Volkswagen AG планує провести до другої половини жовтня. Розміщення прогнозовано закінчиться до початку 2023 року, але остаточні терміни визначатимуться з ситуації на ринку.

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Нагадаємо, що основним співвласником акціонерного товариства Volkswagen AG є Porsche Automobil Holding SE (скорочено — Porsche SE), який утримує контрольний пакет акцій Volkswagen AG (32,20%), що надає йому право вирішального голосу.

Передбачені частки акціонерів Porsche після IPO

Цінні папери Porsche попередньо планують розділити на звичайні та привілейовані.

У розпорядженні сімейств Пієх та Порше опиниться чверть плюс одна акція звичайних паперів Porsche, які дають право голосу. В результаті у них виявиться блокуюча меншість, що дозволяє впливати на стратегічний план, відповідно до якого розвивається автовиробник.

опиниться чверть плюс одна акція звичайних паперів Porsche, які дають право голосу. В результаті у них виявиться блокуюча меншість, що дозволяє впливати на стратегічний план, відповідно до якого розвивається автовиробник. У власності Катару після IPO має бути 4,99% акцій. Папери з привілеями планують запропонувати приватним ринковим гравцям у європейських державах (зокрема французьким, іспанським та італійським). Такий крок допоможе зацікавити лояльних до бренду Porsche покупців.

Фінансові показники Porsche

. Лістинг — допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі та здійснення попереднього і наступного контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів умовам та вимогам, встановленим у правилах біржі або іншого організатора торгівлі.Розрахункові ціни інших виробників машин преміумкласу, на зразок Ferrari або Aston Martin, пішли вниз.

Операційний прибуток автовиробника за січень – червень 2022 року збільшився на 22%. При цьому відповідний показник Volkswagen, що орієнтується на масового споживача, просів на 8%.

У разі успішного лістингу, Volkswagen організує позачергові загальні збори до кінця 2022 року. На ньому власникам акцій запропонують особливі дивідендні виплати, що становлять 49% від доходів компанії. Їх планується розподілити протягом перших місяців 2023 року.

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