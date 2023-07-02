И один в поле воин: как самостоятельно создать стартап и продать за 50 миллионов долларов

Стартап обычно считается сочетанием удачной идеи и командной работы. Но если ресурсов на команду нет – иногда можно справиться и самостоятельно.

Если у вас есть хорошая идея и возможности ее реализовать, не обязательно искать единомышленников и привлекать посторонние инвестиции. По крайней мере, французу Жан-Николю Мастину удалось добиться успеха своими силами.

Читайте также 233 миллиона через 4 месяца: какой китайский стартап взорвал рынок

Создать стартап и продать за 50 миллионов

Французский разработчик создал игровой стартап Wargraphs. В его портфолио – программа Porofessor для League of Legends и аналитические инструменты для Legends of Runeterra и Teamfight Tactics.

Интересно, что в стартапе работает только один человек, но ему удалось добиться колоссального успеха. Например, Porofessor имеет 10 миллионов загрузок и 1,25 миллиона активных пользователей в день.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это,предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Шведская компания MOBA Networks была поражена успехами стартапа и решила выложить за него 54 миллиона долларов. Жан-Николя Мастин согласился на продажу и ее условия – половину суммы сразу и вторую половину после достижения результатов роста.

Интересно, что Wargraphs был прибыльным с первого дня своего существования, а доходы за прошлый финансовый год составили 12,3 миллиона евро.