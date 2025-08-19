Один из самых известных либеральных телеканалов США – MSNBC вскоре получит новый бренд. Канал переименуют в MS NOW (My Source for News, Opinion, World).

Почему меняют бренд?

Это связано с выделением ряда медийных активов корпорации Comcast в отдельную компанию Versant, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Paramount заплатит 16 миллионов долларов Трампу, но извинений не будет

Название MSNBC появилось еще в 1996 году, когда канал создавали как совместный проект Microsoft и NBC. Теперь же, после реструктуризации, руководство решило, что телеканалу нужна новая идентичность.

"В этот переходный период NBC Universal решила, что наш бренд нуждается в отдельном позиционировании. Это позволяет нам самостоятельно определять свой курс и подчеркнуть независимость", – объяснила президент MSNBC Ребекка Кутлер в обращении к сотрудникам.

Что будет с другими каналами?

Кроме MSNBC, в новую структуру Versant войдут также USA Network, CNBC, E! Entertainment, Oxygen и Golf Channel. При этом ни один другой канал название не меняет.

Заметьте. В частности, бизнес-канал CNBC сохраняет идентичность, ведь изначально имел большую автономию и реже пересекался с политическим контентом.

Что этому предшествовало?

Решение о ребрендинге совпало с масштабными изменениями на американском телерынке. В июле, накануне слияния Paramount и Skydance, канал CBS неожиданно закрыл популярное вечернее шоу The Late Show со Стивеном Колбертом.

MSNBC, как и Колберт, неоднократно становился мишенью критики со стороны президента США Дональда Трампа, который иронично называл канал MSDNC, намекая на его близость к Демократической партии.