CBS согласился заплатить

Президент обвинил медиа в манипуляциях с интервью Камалы Харрис перед выборами. Эта сумма пойдет на счет его будущей президентской библиотеки, сообщает Financial Times, информирует 24 Канал.

Смотрите также "Пахнуть, как Трамп": американский президент начал продавать духи Victory 45-47

Иск касался выпуска программы "60 минут", в котором, по словам Трампа, было сознательно отредактировано интервью вице-президента Камалы Харрис, чтобы скрыть ее "невнятные ответы" и таким образом повлиять на выборы 2024 года в пользу демократов.

Сначала Трамп требовал 20 миллиардов долларов компенсации, однако стороны пришли к мировому соглашению.

Справочно. Это уже второй случай, когда Трамп получает компенсацию от крупной медиакомпании после выборов. В декабре 2024 года телеканал ABC выплатил 15 миллионов долларов в рамках аналогичного иска.

CBS не извинилось

В издании также отметили, что решение Paramount может быть связано с попыткой избежать лишнего резонанса на фоне слияния со студией Skydance, которое еще требует утверждения Федеральной комиссией связи. В то же время компания заявила, что мировое соглашение не является признанием вины, и она не извиняется и не раскаивается за сюжет.