CBS согласился заплатить
Президент обвинил медиа в манипуляциях с интервью Камалы Харрис перед выборами. Эта сумма пойдет на счет его будущей президентской библиотеки, сообщает Financial Times, информирует 24 Канал.
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Иск касался выпуска программы "60 минут", в котором, по словам Трампа, было сознательно отредактировано интервью вице-президента Камалы Харрис, чтобы скрыть ее "невнятные ответы" и таким образом повлиять на выборы 2024 года в пользу демократов.
Сначала Трамп требовал 20 миллиардов долларов компенсации, однако стороны пришли к мировому соглашению.
Справочно. Это уже второй случай, когда Трамп получает компенсацию от крупной медиакомпании после выборов. В декабре 2024 года телеканал ABC выплатил 15 миллионов долларов в рамках аналогичного иска.
CBS не извинилось
В издании также отметили, что решение Paramount может быть связано с попыткой избежать лишнего резонанса на фоне слияния со студией Skydance, которое еще требует утверждения Федеральной комиссией связи. В то же время компания заявила, что мировое соглашение не является признанием вины, и она не извиняется и не раскаивается за сюжет.