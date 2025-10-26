Укр Рус
26 октября, 23:59
На горючее, табак и алкоголь: кто и за что платит акциз

Валерия Городинская
  • Акциз платят производители, импортеры, физические лица-резиденты или нерезиденты и субъекты розничной торговли на алкоголь, табак, топливо, автомобили и электроэнергию.
  • Например, с января 2025 года ставки акциза на топливо выросли.

Алкоголь, горючее, авто и электроэнергия – товары, в цену которых государство закладывает дополнительный налог. Его платят производители и импортеры.

Кому приходится платить акциз и с каких товаров?

К подакцизным товарам относятся алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, автомобили и электрическая энергия, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

В соответствии с Главного управления ГНС в Сумской области, уплачивают акциз производители подакцизных товаров (продукции) на таможенной территории Украины, импортеры, физические лица-резиденты или нерезиденты и субъекты розничной торговли.

Что такое акциз: это дополнительная надбавка к цене товара, которую взимается с продукции, что вредит здоровью, пользуется высоким спросом и связана с роскошью.

  • Для произведенных подакцизных товаров в Украине акциз уплачивается в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за месячный отчетный период.
  • А для ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров налог уплачивается до или же в день подачи таможенной декларации.

Обратите внимание! С января 2025 года акциз на бензин вырос до 271,70 евро за 1 000 литров, на дизельное топливо – до 215,70 евро за 1 000 литров, на сжиженный газ – до 173 евро за 1 000 литров.

Сколько акцизных налогов поступило в бюджет?

  • За январь – сентябрь 2025 года в госбюджет поступило 129,5 миллиарда гривен акциза с произведенных в Украине и импортируемых подакцизных товаров.

  • Известно, что это на 10,4 миллиарда гривен (или 8,8%) больше планового показателя и на 32,2 миллиарда гривен (+33,1%) больше, чем в прошлом году.

  • Главными драйверами роста стали акцизные поступления с табачных изделий, ликеро-водочной продукции и электрической энергии, произведенной в Украине.