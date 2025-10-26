На горючее, табак и алкоголь: кто и за что платит акциз

Алкоголь, горючее, авто и электроэнергия – товары, в цену которых государство закладывает дополнительный налог. Его платят производители и импортеры.

Кому приходится платить акциз и с каких товаров?

К подакцизным товарам относятся алкогольные напитки, табачные изделия, нефтепродукты, автомобили и электрическая энергия, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

В соответствии с Главного управления ГНС в Сумской области, уплачивают акциз производители подакцизных товаров (продукции) на таможенной территории Украины, импортеры, физические лица-резиденты или нерезиденты и субъекты розничной торговли.

Что такое акциз: это дополнительная надбавка к цене товара, которую взимается с продукции, что вредит здоровью, пользуется высоким спросом и связана с роскошью.

Для произведенных подакцизных товаров в Украине акциз уплачивается в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за месячный отчетный период.

А для ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров налог уплачивается до или же в день подачи таможенной декларации.

Обратите внимание! С января 2025 года акциз на бензин вырос до 271,70 евро за 1 000 литров, на дизельное топливо – до 215,70 евро за 1 000 литров, на сжиженный газ – до 173 евро за 1 000 литров.

Сколько акцизных налогов поступило в бюджет?