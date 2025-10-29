Безработица, принудительный труд и закрытые предприятия: россияне погрузили Донбасс в экономический кризис

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прекратили работу более 3000 предприятий, из-за чего работу имеют лишь около 30% местного населения.

Трудовой кризис на оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), передает 24 Канал.

Оккупационные администрации продолжают закрывать шахты и промышленные предприятия, которые когда-то были основой экономики Донбасса. Производственное оборудование вывозят в Россию или передают российским компаниям, а часть работников формально "сокращают", чтобы скрыть реальный уровень безработицы.

Люди работают за еду

По данным разведки, большинство тех, кто еще имеет работу, или заняты временно, или получают минимальную оплату, или работают в структурах, подконтрольных российской оккупационной власти. Заработную плату часто задерживают или выдают продуктовыми наборами.

Часть людей заставляют выполнять принудительные работы на так называемых "военно-восстановительных" объектах – в коммунальных службах, на строительстве оборонительных сооружений и в ремонтных подразделениях российских военных.

Экономика региона разрушена

По оценкам ГУР, экономика региона фактически разрушена – промышленность не восстанавливается, инвестиции отсутствуют, а все ресурсы направляются на военные нужды России.

Заметьте. Уровень безработицы на оккупированных территориях уже втрое превышает показатели начала 1990-х, а уровень жизни населения остается критически низким.

Актуально о ситуации на оккупированных территориях