По состоянию на сейчас, для части украинцев действуют специальные льготы. В частности, на уплату налогов. Речь идет о предпринимателях, которые были мобилизованы или подписали контракт.

Кто может не платить налоги в 2025 году?

ФЛП, которые находятся на военной службе, освобождены от уплаты сразу нескольких налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Обратите внимание! Также эта возможность зафиксирована в Налоговом кодексе.

Мобилизованные ФЛП имеют право не платить;

военный сбор;

ЕСВ (если ФЛП не имеет наемных работников);

НДФЛ;

единый налог.

Стоит отметить особый порядок для предпринимателей, которые имеют наемных работников. Ведь ФЛП обязаны продолжать выплату зарплат. Для этого предприниматели должны уполномочить кого-то осуществлять этот процесс.

Единый взнос, начисленный уполномоченным лицом с таких выплат, уплачивается таким демобилизованным (уволенным с военной службы) плательщиком единого взноса в течение 180 календарных дней со дня его демобилизации (увольнения с военной службы), без начисления штрафных и финансовых санкций,

– говорится в законе.

Как предприниматели могут получить такую льготу?

Такая льгота должна применяться автоматически, на основании данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Будет действовать эта возможность так:

с 1 числа месяца, когда состоялась мобилизация;

или заключения контракта (однако не ранее 24 февраля 2022 года).

Если же данные в реестре отсутствуют, чтобы получить такую льготу, предприниматели должны подать специальное заявление в контролирующий орган. Также необходимо приложить документы, подтверждающие факт прохождения службы (например, копию военного билета).

Подать такое заявление можно через кабинет плательщика. Обращение возможно как в электронной, так и бумажной форме.

