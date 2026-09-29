Продали старую одежду или технику: придется ли платить налоги с этих денег

Украинцы регулярно продают через маркетплейсы и социальные сети одежду, мебель, технику и другие вещи, которыми больше не пользуются. При этом налоговые правила проводят различие между обычной продажей собственного имущества и систематической торговлей товарами с целью получения прибыли.

Когда с продажи личных вещей налоги не взимаются

Если человек продает собственные подержанные вещи, которыми он ранее пользовался, такая продажа сама по себе не означает, что нужно регистрироваться как предприниматель и платить налоги. Государственная налоговая служба четко проводит разграничение между несистематической продажей личных подержанных вещей и предпринимательской деятельностью.

По позиции ГПСУ, продажа собственного подержанного имущества в настоящее время не является объектом налогового контроля и не рассматривается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение налогового законодательства.

Обратите внимание! Это касается ситуаций, когда человек, например, продает ненужную одежду, обувь, мебель, бытовую технику или другие личные вещи через OLX, социальные сети или другие площадки. Важен именно характер таких операций: человек избавляется от собственного имущества, а не регулярно приобретает товары для последующей перепродажи.

То есть сам факт того, что деньги за проданную вещь поступили на банковскую карту, не превращает обычную продажу личного имущества в предпринимательскую деятельность.

При этом Налоговый кодекс Украины не содержит отдельного определения термина "подержанные товары". В законодательстве продажа товаров определяется как операции, предусматривающие передачу права собственности на них за плату или компенсацию.

Важно! Поэтому для оценки ситуации важны не столько сама площадка, где размещено объявление, или способ получения денег, сколько характер продаж и их систематичность.

Когда продажа вещей может стать предпринимательской деятельностью

Другая ситуация возникает, если человек регулярно продает товары в течение длительного времени и делает это именно с целью получения прибыли. ГПСУ отмечает, что систематическая продажа товаров через маркетплейсы или социальные сети может иметь признаки предпринимательской деятельности.

Например, если человек постоянно покупает одежду, электронику или другие товары, чтобы затем перепродать их дороже, это уже отличается от продажи собственных ненужных вещей. В таком случае физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве субъекта хозяйствования и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.

Помните! Отдельно ГПСУ обращает внимание на продажу подержанных товаров, которые не являются личными вещами. Если физическое лицо получает доход от такой продажи другому физическому лицу, этот доход подлежит декларированию, а ставка налога на доходы физических лиц составляет 18%, еще 5% составляет военный сбор.

Например, если речь идет не о продаже собственной старой одежды, а о регулярной перепродаже товаров, ситуация уже может иметь налоговые последствия. В таком случае вопрос возникает не из-за самого факта продажи подержанной вещи, а из-за систематической деятельности с целью получения прибыли.

По доходам, подлежащим декларированию, физическое лицо должно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным, а установленное налоговое обязательство уплатить до 1 августа.

Таким образом, разовая или несистематическая продажа собственных подержанных вещей не означает автоматического возникновения налога. В то же время регулярная перепродажа товаров с целью получения дохода уже может рассматриваться как предпринимательская деятельность, для которой требуется государственная регистрация и уплата соответствующих налогов.

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