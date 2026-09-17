Просроченная декларация может обойтись ФЛП в деньги: какие штрафы грозят

Подача налоговой декларации – важная составляющая отчетности ФЛП в Украине. За просрочку сроков предпринимателям грозят штрафы и пеня, поэтому стоит знать, что делать в таких случаях.

Что делать, если ФЛП пропустил срок подачи декларации

Прежде всего предприниматель должен подать налоговую декларацию, даже если установленный законом срок уже истек. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат и руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Сделать это можно через Электронный кабинет налогоплательщика или соответствующее программное обеспечение. После этого следует проверить сумму налоговых обязательств и уплатить начисленный налог и ЕСВ, если они подлежат уплате.

Чем быстрее ФЛП погасит основное обязательство, тем меньше могут быть дальнейшие финансовые последствия просрочки.

Какой штраф грозит ФЛП за просроченную декларацию

За непредставление или несвоевременное представление налоговой декларации предусмотрен штраф в соответствии со статьей 120 Налогового кодекса Украины. Размер санкции составляет:

340 гривен – за каждое непредставление или несвоевременное представление декларации;

1 020 гривен – если аналогичное нарушение повторяется в течение года.

Если ФЛП не только с опозданием подал декларацию, но и несвоевременно уплатил указанный в ней налог, применяются другие правила. Согласно статье 124 Налогового кодекса, размер штрафа зависит от продолжительности задержки:

5 % от суммы налогового долга – если просрочка составляет до 30 календарных дней включительно;

10% – если налог уплачен с просрочкой более 30 календарных дней.

Помимо штрафа может начисляться пеня. Она начинает начисляться с 91-го календарного дня после последнего дня предельного срока уплаты налогового обязательства.

Когда ФЛП могут освободить от штрафов во время войны

Для предпринимателей, которые не смогли своевременно выполнить налоговую обязанность из-за боевых действий или других обстоятельств, связанных с военным положением, закон предусматривает возможность освобождения от ответственности.

В соответствии с подпунктом 69.1 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса, плательщик должен подтвердить, что объективно не имел возможности выполнить свою налоговую обязанность в установленный срок. Для этого в налоговый орган необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающие документы в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина № 225.

В то же время сам факт введения военного положения не означает автоматического освобождения от штрафов. Если ФЛП имел возможность подать декларацию и уплатить налоги, но не сделал этого из-за забывчивости, технических проблем или других причин, могут применяться стандартные финансовые санкции.

Напомним, что ФЛП обязаны регулярно подавать отчетность, которая зависит от их группы и имеет определенные нюансы.

Декларация об имущественном состоянии и доходах подается ежегодно, в ней отражается расчет НДФЛ и военного сбора. В свою очередь, декларация по НДС подается ежемесячно, если ФЛП зарегистрирован как плательщик НДС, а его оборот за последние 12 месяцев составляет более 1 миллиона гривен.