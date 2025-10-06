Украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен. Налоговые органы уже начали отработку этих доходов.

Модели OnlyFans задолжали государству?

Об этом сообщила Государственная налоговая служба в ответ на запрос ЭП, передает 24 Канал.

В налоговой уточнили, что в марте 2025 года они получили информацию от компании Fenix International Ltd (владелец OnlyFans) о доходах украинцев за 2023 год.

Эти данные уже обработаны и 5 сентября 2025 года переданы в территориальные органы для взыскания налогов,

– говорится в сообщении.

Контент и уголовная ответственность?

Хотя платформа OnlyFans известна прежде всего размещением порнографического контента, за который в Украине предусмотрена уголовная ответственность (штраф до 7 лет заключения), налоговые органы продолжают требовать уплаты налогов с доходов ее создателей. При этом сама платформа является плательщиком НДС в Украине за приобретенный контент.

К слову, госбюджет уже получил 10 миллиардов гривен "налога на Google", а OnlyFans уплатил около 1,2 миллиона долларов за 7 месяцев.

Что этому предшествовало?