Миллионные долги украинцев на OnlyFans: ГНС обнародовала цифры
- Украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен, и налоговые органы уже начали отработку этих доходов.
- Несмотря на уголовную ответственность за порнографический контент в Украине, налоговые органы продолжают требовать уплаты налогов с доходов создателей контента на OnlyFans.
Украинцы, которые получали доходы от OnlyFans в 2020–2022 годах, не уплатили налоги на сумму 384,7 миллионов гривен. Налоговые органы уже начали отработку этих доходов.
Модели OnlyFans задолжали государству?
Об этом сообщила Государственная налоговая служба в ответ на запрос ЭП, передает 24 Канал.
Советуем прочитать Закон или давление: почему модели на OnlyFans должны платить налоги за "творчество"
В налоговой уточнили, что в марте 2025 года они получили информацию от компании Fenix International Ltd (владелец OnlyFans) о доходах украинцев за 2023 год.
Эти данные уже обработаны и 5 сентября 2025 года переданы в территориальные органы для взыскания налогов,
– говорится в сообщении.
Контент и уголовная ответственность?
Хотя платформа OnlyFans известна прежде всего размещением порнографического контента, за который в Украине предусмотрена уголовная ответственность (штраф до 7 лет заключения), налоговые органы продолжают требовать уплаты налогов с доходов ее создателей. При этом сама платформа является плательщиком НДС в Украине за приобретенный контент.
К слову, госбюджет уже получил 10 миллиардов гривен "налога на Google", а OnlyFans уплатил около 1,2 миллиона долларов за 7 месяцев.
Что этому предшествовало?
Ранее украинская модель OnlyFans Светлана Дворникова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с просьбой декриминализировать порнографию. Она отметила, что всегда платит налоги, однако правоохранительные органы все равно открыли против нее уголовное производство.
Осенью 2024 года ГПСУ получила полные данные обо всех украинских создателей контента на платформе OnlyFans. Позже, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое начало обыски у моделей, что заработавших наибольшие суммы.