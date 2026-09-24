На полках станет меньше товаров Nestle: компания сокращает ассортимент
Nestle временно сокращает ассортимент товаров в Киеве из-за проблем с логистикой. Компания планирует сосредоточиться на продукции, пользующейся наибольшим спросом, а поставки менее популярных товаров будут ограничены.
Почему в Киеве станет меньше товаров Nestle
Полный ассортимент продукции сложно регулярно доставлять в столицу из-за ударов России по логистике. Об этом рассказал генеральный директор Nestle в Украине и Молдове Роман Янович, пишет NV.
Полный ассортимент завозить в таких условиях невозможно. Все производители сосредоточатся на основных товарных позициях, чтобы обеспечить хотя бы базовое наличие товаров на полках,
– пояснил Янович.
То есть речь идет не о прекращении работы Nestle в Киеве, а о временном сокращении ассортимента. Самые популярные товары компания планирует поставлять в первую очередь.
Что произошло с логистикой
Проблема возникла из-за повреждения и утраты распределительных центров торговых сетей в Киеве:
- Ранее производители доставляли большие партии продукции на такие склады, откуда товары уже распределялись между магазинами.
- Теперь торговые сети все чаще просят поставщиков доставлять продукцию напрямую в отдельные магазины.
Для производителей это означает значительно более сложную логистику. Если десятки компаний одновременно начнут доставлять небольшие партии товаров в каждый магазин собственным транспортом, нагрузка на систему резко возрастет.
Поэтому в Nestle рассматривают альтернативные варианты, в частности работу через дистрибьютора. Такой партнер мог бы объединять товары разных производителей и доставлять их одним транспортом.
Когда ассортимент вернется к привычному
Точных сроков восстановления полного ассортимента Nestle пока не называет. Компания связывает это с ситуацией вокруг складской и логистической инфраструктуры.
Как только ситуация стабилизируется, мы вернем второстепенные позиции на полки,
– заявил Янович.
Напомним, что Nestle производит кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных. В портфель компании входят, в частности, Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat и NAN.
К слову, российские удары по складской и логистической инфраструктуре влияют на маршруты доставки товаров в Украине. Однако оснований ожидать дефицита продуктов или лекарств нет, хотя расходы на перевозку могут вырасти.
Соучредитель логистической компании Berger Cargo Валерий Барановский отмечает, что наряду с этим удары напрямую влияют на себестоимость логистики, поэтому цены на товары могут вырасти. Сама логистическая составляющая может подорожать примерно на 10%.