На полках станет меньше товаров Nestle: компания сокращает ассортимент

Nestle временно сокращает ассортимент товаров в Киеве из-за проблем с логистикой. Компания планирует сосредоточиться на продукции, пользующейся наибольшим спросом, а поставки менее популярных товаров будут ограничены.

Почему в Киеве станет меньше товаров Nestle

Полный ассортимент продукции сложно регулярно доставлять в столицу из-за ударов России по логистике. Об этом рассказал генеральный директор Nestle в Украине и Молдове Роман Янович, пишет NV.

Полный ассортимент завозить в таких условиях невозможно. Все производители сосредоточатся на основных товарных позициях, чтобы обеспечить хотя бы базовое наличие товаров на полках,

– пояснил Янович.

То есть речь идет не о прекращении работы Nestle в Киеве, а о временном сокращении ассортимента. Самые популярные товары компания планирует поставлять в первую очередь.

Что произошло с логистикой

Проблема возникла из-за повреждения и утраты распределительных центров торговых сетей в Киеве:

Ранее производители доставляли большие партии продукции на такие склады, откуда товары уже распределялись между магазинами.

Теперь торговые сети все чаще просят поставщиков доставлять продукцию напрямую в отдельные магазины.

Для производителей это означает значительно более сложную логистику. Если десятки компаний одновременно начнут доставлять небольшие партии товаров в каждый магазин собственным транспортом, нагрузка на систему резко возрастет.

Поэтому в Nestle рассматривают альтернативные варианты, в частности работу через дистрибьютора. Такой партнер мог бы объединять товары разных производителей и доставлять их одним транспортом.

Когда ассортимент вернется к привычному

Точных сроков восстановления полного ассортимента Nestle пока не называет. Компания связывает это с ситуацией вокруг складской и логистической инфраструктуры.

Как только ситуация стабилизируется, мы вернем второстепенные позиции на полки,

– заявил Янович.

Напомним, что Nestle производит кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных. В портфель компании входят, в частности, Nescafe, Nestea, Purina, Maggi, KitKat и NAN.

К слову, российские удары по складской и логистической инфраструктуре влияют на маршруты доставки товаров в Украине. Однако оснований ожидать дефицита продуктов или лекарств нет, хотя расходы на перевозку могут вырасти.

Соучредитель логистической компании Berger Cargo Валерий Барановский отмечает, что наряду с этим удары напрямую влияют на себестоимость логистики, поэтому цены на товары могут вырасти. Сама логистическая составляющая может подорожать примерно на 10%.