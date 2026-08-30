"Новая почта" изменит принцип хранения посылок после уничтожения склада в Киевской области

"Новая почта" изменит принцип хранения посылок и товаров после уничтожения фулфилмент-центра и сортировочного депо в Святопетровском в Киевской области. Компания намерена снизить зависимость от больших логистических центров.

Об этом рассказал директор по операциям "Новой почты" Евгений Тафийчук.

Как изменится хранение посылок?

В ночь на 28 августа российская атака уничтожила фулфилмент-центр и сортировочное депо "Новой почты" в Святопетровском Киевской области. Речь идет о самом современном роботизированном фулфилмент-центре компании, в создание которого вложили годы работы, значительные инвестиции и инженерные решения.

Особенно значительные потери понесли партнеры компании из книжного бизнеса. В результате удара были уничтожены тысячи экземпляров мировых бестселлеров и произведений украинских авторов, принадлежавших, в частности, издательствам "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основы" и другим.

Для "Новой почты" это не первый удар по инфраструктуре. Но на этот раз мы потеряли наш самый современный роботизированный фулфилмент-центр – результат многолетнего труда, инвестиций и лучших инженерных решений,

– сказал Тафийчук.

После уничтожения большого центра компания решила перейти к децентрализованной модели фулфилмента. Отныне грузовые и почтовые отделения "Новой почты" по всей Украине могут использоваться в качестве локальных складов.

Чтобы сделать хранение товаров более устойчивым к подобным угрозам, мы внедряем децентрализованную модель фулфилмента. Грузовые и почтовые отделения "Новой почты" по всей стране становятся локальными складами. Ассортимент клиентов распределяется между различными локациями, что уменьшит зависимость от одного большого центра и поможет предприятиям продолжать работу даже в случае новых ударов,

– отметил он.

"Новая почта" также ведет переговоры с издательствами и магазинами, товары которых были уничтожены во время атаки. С каждым партнером компания отдельно определяет потребности и механизмы поддержки.

В частности, речь идет о помощи в восстановлении утраченных товаров, выпуске новых тиражей и продолжении работы предприятий. В компании подчеркивают, что компенсируют ущерб, нанесенный партнерам.

Несмотря на уничтожение инфраструктуры, фулфилмент "Новой почты" продолжает работать. В компании считают, что устойчивость логистической системы должна основываться не только на больших центрах и оборудовании, но и на способности быстро перестраивать процессы и распределять риски.

Напомним, в ночь на 28 августа враг атаковал инфраструктуру "Новой почты" в двух городах. По терминалу в Сумах враг сбросил четыре управляемые авиабомбы, в результате чего также были повреждены три грузовика.

В Киевской области ударный дрон полностью разрушил сортировочное депо компании. К счастью, все сотрудники "Новой почты" остались живы и невредимы.

Компания продолжает оценивать масштабы разрушений и заявила, что компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений.