Жители Львова и гости города отныне смогут посетить еще один ресторан сети McDonald's. В субботу, 20 сентября, новое заведение появилось в Рясном.

Этот ресторан исповедует экологическую культуру потребления. Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о новом McDonald's во Львове?

В городе появился первый в Украине "зеленый" McDonald's, построенный по принципам устойчивого дизайна.

Новый ресторан сети расположен в микрорайоне Рясное на ул. Шевченко, 311-В. Это уже одиннадцатое заведение компании в городе.

Площадь ресторана превышает 500 квадратных метров. Он оборудован просторной парковкой и удобным выездом на главную дорогу.



Во Львове появился 11-й McDonald's / Фото McDonald's

Кроме того, на его территории установили восемь станций для зарядки электромобилей.

Заведение имеет 126 посадочных мест в зале и еще 104 на открытой террасе. Заказ можно сделать:

в зале через электронные терминалы с 7:00 до 23:00;

на "МакДрайве" с 5:00 до 23:30;

Сообщается, что вскоре будет работать и доставка в "МакДеливери".

Обратите внимание! Для изготовления мебели и декоративных элементов применили переработанный пластик, ткани и даже кофейные отходы.

Так, столы и стулья полностью состоят из пластика повторной переработки, а более половины потолочного покрытия сделана из отходов и может использоваться повторно.

Ресторан построен по принципам энергоэффективности: современная изоляция, рекуперация, тепловые насосы и экономное освещение помогают уменьшать потребление ресурсов.

