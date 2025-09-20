Во Львове открыли новый ресторан McDonald's: где он расположен
- Во Львове открыли первый в Украине "зеленый" McDonald's в микрорайоне Рясне.
- Ресторан имеет 126 мест в зале, 104 на террасе, а также оснащен 8 станциями для зарядки электромобилей.
Жители Львова и гости города отныне смогут посетить еще один ресторан сети McDonald's. В субботу, 20 сентября, новое заведение появилось в Рясном.
Этот ресторан исповедует экологическую культуру потребления. Об этом информирует 24 Канал.
Что известно о новом McDonald's во Львове?
В городе появился первый в Украине "зеленый" McDonald's, построенный по принципам устойчивого дизайна.
Новый ресторан сети расположен в микрорайоне Рясное на ул. Шевченко, 311-В. Это уже одиннадцатое заведение компании в городе.
Площадь ресторана превышает 500 квадратных метров. Он оборудован просторной парковкой и удобным выездом на главную дорогу.
Во Львове появился 11-й McDonald's / Фото McDonald's
Кроме того, на его территории установили восемь станций для зарядки электромобилей.
Заведение имеет 126 посадочных мест в зале и еще 104 на открытой террасе. Заказ можно сделать:
- в зале через электронные терминалы с 7:00 до 23:00;
- на "МакДрайве" с 5:00 до 23:30;
Сообщается, что вскоре будет работать и доставка в "МакДеливери".
Обратите внимание! Для изготовления мебели и декоративных элементов применили переработанный пластик, ткани и даже кофейные отходы.
Так, столы и стулья полностью состоят из пластика повторной переработки, а более половины потолочного покрытия сделана из отходов и может использоваться повторно.
Ресторан построен по принципам энергоэффективности: современная изоляция, рекуперация, тепловые насосы и экономное освещение помогают уменьшать потребление ресурсов.
- Часто можно заметить, как McDonald's и KFC открываются почти рядом. Это не случайность, а стратегия "кластеризации". Так, бренды выбирают уже проверенные локации с большим потоком людей.
- В результате таких действий выигрывают обе сети, ведь клиенты получают выбор, а рестораны увеличивают посещаемость, деля при этом инфраструктуру вроде парковок или охраны.
- В то же время с июля 2025 года McDonald's в Украине постепенно отказывается от пластиковых трубочек. Для напитков "с собой" вводят бумажные крышки, а трубочки выдают только по просьбе (кроме шейков и лимонадов).