Компания Microsoft достигла исторического максимума на рынке: что стало катализатором

Американская компания Microsoft установила новый рекорд на фондовом рынке. Одна из ключевых причин очередного финансового успеха для техгиганта – бум вокруг одной технологии.

В четверг, 15 июня, стоимость акций Microsoft взлетела до исторического максимума. Благодаря этому рыночная капитализация корпорации достигла 2,59 триллиона долларов США.

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Новый рекорд Microsoft

За вчерашнюю торговую сессию ценные бумаги Microsoft подорожали 3,2% к 348 долларов за акцию. Компания фиксирует аналогичную тенденцию и в ходе торгов в пятницу.

Microsoft в современных реалиях воспринимают как одного из лидеров революции развивающегося искусственного интеллекта. В частности, техгигант инвестировал в компанию OpenAI, стоящую за созданием ChatGPT.

С начала 2023 года акции Microsoft выросли более 45%. Так что в текущем году компания демонстрирует существенно лучшие позиции на рынке, чем в 2022 году. Помимо искусственного интеллекта, американская корпорация выигрывает от ожиданий инвесторов, что Федеральная резервная система США вскоре прекратит агрессивное повышение процентных ставок.