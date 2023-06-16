Компанія Microsoft досягнула історичного максимуму на ринку: що стало каталізатором

Американська компанія Microsoft встановила новий рекорд на фондовому ринку. Одна з ключових причин чергового фінансового успіху для техгіганта – це бум навколо однієї технології.

У четвер, 15 червня, вартість акцій Microsoft злетіла до історичного максимуму. Завдяки цьому ринкова капіталізація корпорації досягнула 2,59 трильйона доларів США.

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Новий рекорд Microsoft

За вчорашню торгову сесію цінні папери Microsoft подорожчали на 3,2% до 348 доларів за акцію. Компанія фіксує аналогічну тенденцію й під час торгів у п'ятницю.

Microsoft у сучасних реаліях сприймають як одного з лідерів революції штучного інтелекту, яка наразі розвивається. Зокрема, техгігант інвестував у компанію OpenAI, яка стоїть за створенням ChatGPT.

З початку 2023 року акції Microsoft зросли на понад 45%. Тож у поточному році компанія демонструє суттєво кращі позиції на ринку, ніж у 2022 році. Крім штучного інтелекту американська корпорація виграє від очікувань інвесторів, що Федеральна резервна система США незабаром припинить агресивне підвищення процентних ставок.