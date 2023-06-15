Один із засновників компанії Microsoft вперше з 2019 року прибув до Китаю. Про це Білл Гейтс повідомив на своїй сторінці у твіттер.
Варте уваги Найочікуваніша послуга для підприємців: Дія почала тестування нової опції
Білл Гейтс прибув до Китаю
Особи, які обізнані із ситуацією, розповіли, що мільярдер планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За їхніми даними, зустріч має відбуватися в п'ятницю, 16 червня.
Водночас вони відмовилися поділитися темами, які можуть обговорювати Гейтс та Сі Цзіньпін. Проте зустріч має пройти у форматі тет-а-тет. Цікаво, що глава Китаю вперше за кілька років проведе переговори з іноземним бізнесменом.
Також відомо, що Білл Гейтс має на меті зустрітися із партнерами, які спільно із Фондом Білла та Мелінди Гейтс працювали над проблемами глобального здоров’я та розвитку.
- Недавно очільник одного з найбільших банків у США також відвідував Китай. Це був Джеймі Дімона перший візит до країни після скандальної заяви про Комуністичну партію та діяльність JPMorgan;
- Ілон Маск теж відзначився особистим візитом до Китаю. На тлі цього акції Tesla стрімко подорожчали;
- На ринку праці у Китаї зафіксували тривожний тренд, який створив так званий "ідеальний шторм" для молоді у країні. Одна з причин – економіка Китаю просто не зуміла наздогнати новий рівень доступу до освіти у 1990-х роках.