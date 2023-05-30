Як повідомляють джерела, американський мільярдер Ілон Маск планує найближчим часом відвідати Китай. Це буде його перший візит до цієї країни за останні 3 роки.

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Навіщо Маску їхати у Китай

Генеральний директор Tesla хоче зустрітися з високопоставленими китайськими чиновниками. Також він хоче відвідати свій завод з виробництва автомобілів у Шанхаї.

Повідомляється, що Китай став для Tesla другим ринком після США, і Маск хоче обговорити конкуренцію з китайськими виробниками, які поволі стають проблемою для його позицій, тим паче на тлі зниження попиту на електрокари в Америці.

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Також Маск хоче домовитися про розширення потужностей у Шанхаї. Китайська влада дуже стурбована таким кроком через зв'язок мільярдера зі SpaceX, яка виготовляє супутники Starlink. Китайська влада остерігається присутності на їхньому ринку такого потужного гравця та хоче захистити власні компанії. Окрім того, Китай скаржиться про перенасичення своєї автомобільної промисловості з понад 100 гравцями, тому затвердження нового будівництва може стати справжньою проблемою.

Аналітики прогнозують, що хід розмови Маска з представниками влади може звернути й до Twitter, яким володіє мільярдер. Ця соціальна мережа перебуває в Китаї під забороною, але багато користувачів все одно мають до неї доступ завдяки VPN.