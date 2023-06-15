У Дії почали тестувати автоматичне закриття ФОПів. Згідно з офіційною заявою, триває набір тестувальників, аби перевірити та вдосконалити сервіс у разі виникнення такої потреби.

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Дія анонсувала тестування нової послуги

Відтак у Дії українські підприємці будуть мати можливість не лише відкривати ФОП за кілька хвилин, але й закривати його. Завдяки цій опції їм вдасться уникнути походів до державних установ та заповнення відповідних заяв, які після цього досить довго можуть перевіряти регулятори.

Що таке ФОП Це фізична особа підприємець, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.

На платформі електронного урядування процес закриття ФОП буде виглядати так:

Усі необхідні дані про фізичну особу підприємця автоматично підтягнуть з Єдиного державного реєстру;

Далі потрібно перевірити інформацію та поставити підпис.

​Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової,

– наголосили у Дії.

Нагадаємо, що 24 Канал зібрав ключову інформацію про реєстрацію приватного підприємця в Україні. Зокрема, йдеться про вартість цієї послуги, необхідні документи та, де відкрити ФОП під час війни.

Дія анонсувала нову послугу для ФОПів / Фото Unsplash

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Приєднатися до тестування нової послуги у Дії можуть приєднатися ФОПи з РНОКПП, а також підприємці, які надають свої паспортні дані замість картки платника податків. Крім того, у Дії заявили, що це найочікуваніша послуга для підприємців.

Над реалізацією цього проєкту працюють фахівці з Міністерства цифрової трансформації, Міністерства юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.