Впродовж десятків років Сільвіо Берлусконі був одним із головних гравців політичної та бізнес сцен Італії. Медійний магнат, прем'єр Італії, який втримався на своєму пості найдовше з часів Другої світової, мільярдер, якого кілька разів звинувачували у шахрайстві, кум Андрія Шевченка – його життя було сповнене багатьох яскравих моментів.

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Як Берлусконі став мільярдером

Сільвіо завжди мріяв про великі гроші та був готовий торувати собі шлях до вершин попри всі труднощі. Після школи він поєднував навчання на юридичному факультеті Університету Мілана та продаж порохотягів, а також співи у нічних клубах.

Після закінчення університету на початку 1960-х заснував компанію з нерухомості. Підприємницький хист, непоступливість та вміння вести переговори дозволили компанії швидко розростатися, і вже через 10 років перетворитися на імперію.

Зв'язки у політиці допомагали Берлусконі у бізнесі / Фото azh.kz

Берлусконі швидко скуповував землю та будував житло по всьому Мілану, а Milano 2, в якому зараз проживає близько 6 тисяч мешканців, він збудував з нуля. Коли справи пішли вгору, він придбав радіостанцію в Мілані та захотів стати телевізійним монополістом, забравши цю роль у державного RAI.

Придбання телестанцій та розростання Canale 5, а також придбання футбольного клубу Мілан стали дріжджами, на яких розростався його капітал.

Коли на початку 90-х статус політичного класу Італії підірвав корупційний скандал, Берлусконі побачив свій шанс у політиці та капіталізації свого статусу. Його партія Forza Italia! здобула перемогу вже на перших виборах та отримати більшість у парламенті, завдяки чому він став прем'єром. Втім, хитка коаліція швидко розвалилася, і він втратив своє крісло.

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В той таки час Берлусконі засвітився у кількох корупційних скандалах, але справи закрили. Згодом він ще кілька разів повертався у крісло прем'єра, але особливими успіхами не відзначився.

Сільвіо багато разів був учасником корупційних скандалів, але це не заважало йому продовжувати роботу та нарощувати статки. Його бізнес Fininvest завдяки зв'язкам з політикумом демонстрував стабільність та зростання, тому на момент смерті статки Берлусконі складали майже 7 мільярдів доларів.