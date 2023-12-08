Новый ресторан от McDonald's: в США откроют первые заведения CosMc's
Источник:BBC
В McDonald's сообщили о запуске новой сети заведений в ретро-стиле CosMc's. В ресторане будут продавать горячие и холодные напитки, а также сэндвич и десерты.
Новое заведение от McDonald's
Уже в этом месяце вблизи Чикаго откроется первое заведение CosMc's. Произойти это должно до конца этой недели в Болингбруке, штат Иллинойс, недалеко от штаб-квартиры McDonald's.
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К концу 2024 года запланировано открытие 10 таких ресторанов. Компания пообещала, что клиенты смогут создавать себе "потусторонние" напитки, которые можно дополнять пузырьками и сиропами с ароматизаторами.
К слову, в компании рассказали, что в меню нового заведения будет совсем не значительное количество позиций по классическому McDonald's, например яичные макмафины.Обратите внимание! Название заведения происходит от персонажа из McDonaldland – пришельца из космоса, который появлялся в рекламе в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
McDonald's уже имеет сеть кофеен и закусочных под названием McCafe, где подают только кофе и сладости, торты или пирожные. Также недавно в компании сменили способ приготовления гамбургеров в рамках стратегии Best Burger.