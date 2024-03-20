Шмыгаль отреагировал на возможное ограничение украинского экспорта со стороны ЕС

Украина надеется, что Европарламент продолжит либерализацию торговли с Украиной во время голосования в апреле. Несмотря на возможные ограничения, премьер Украины Денис Шмыгаль говорит, что компромисс на среднем уровне 2022 – 2023 годов для экспорта является положительным для Киева.

Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Украина работает вместе с приграничными странами в рамках координационной платформы по экспорту агропродукции в ЕС. Шмыгаль ожидает хороших результатов уже в ближайшее время.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Есть хорошие для нас условия, когда мы возьмем средний уровень (экспорта – 24 Канал) 2022-2023 годов для оценки уровня поставок наших товаров из Украины в Европейский Союз. Есть определенные предохранители, которые могут быть применены, но это не будет работать, пока Украина не достигнет определенного объема.

Отметим, в случае согласия под ограничения попадут такие чувствительные товары как мясо птицы, сахар, яйца, овес, кукуруза, крупы и мед.

Во время заседания Совета ассоциации Шмыгаль также обсудил с партнерами о невозможности блокирования полос солидарности через ЕС, в том числе и пункты пограничного контроля.