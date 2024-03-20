Шмигаль відреагував на можливе обмеження українського експорту з боку ЄС

14:55

Україна сподівається, що Європарламент продовжить лібералізацію торгівлі з Україною під час голосування у квітні. Попри можливі обмеження, прем’єр України Денис Шмигаль каже, що компроміс на середньому рівні 2022 – 2023 років для експорту є позитивним для Києва.