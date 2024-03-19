Про що повідомив Макрон
Французький уряд вирішив підтримати додаткові обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Це загрожує поверненням митного контролю між ринком ЄС та Україною.
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Позиція Франції була висловлена під час спілкуванняі французького президента Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Зустріч відбулася у цю п'ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні.
При цьому, обидві країни висловили підтримку Україні у російсько-українській війні. Щобільше, лідери закликали світову спільноту підтримати українців і сприяти їхній перемозі.
Що відомо про договір
Між Францією та Польщею навіть укладено договір про підтримку. Це важливий аргумент у дискусії між лідерами країн ЄС та Європарламентом відносно торговельних відносин з Україною.
Це величезне скорочення для країни, якій потрібна вся можлива допомога. Країни-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди,
– наголошує один із дипломатів