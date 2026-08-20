Бизнес сможет работать без графиков отключений света: Кабмин назвал условия

Украинский бизнес получил возможность не попадать под графики ограничения электроснабжения. Однако воспользоваться этим смогут не все предприятия – правительство установило конкретное условие.

Какие компании не будут подвергаться отключениям электроэнергии

Отключения света больше не будут мешать работе отдельных предприятий – такое решение принял Кабинет Министров по инициативе Министерства энергетики. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль.

Речь идет о промышленных и коммерческих потребителях, которые обеспечивают не менее 80% собственного потребления электроэнергией из источников, альтернативных общей сети. В частности, за счет:

электроэнергии собственного производства;

объектов распределенной генерации в пределах одного оператора системы распределения;

импортируемой электроэнергии.

Зачем правительство ввело новые правила

В Минэнерго рассчитывают, что новый механизм станет стимулом для бизнеса инвестировать в собственную генерацию и увеличивать импорт электроэнергии.

В частности, правила будут распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации. Ожидается, что это будет способствовать появлению новых генерирующих мощностей, прежде всего в регионах, где наблюдается дефицит электроэнергии.

В то же время увеличение импорта должно помочь бизнесу получать необходимые объемы электроэнергии на рыночных условиях.

Украине прогнозируют тяжелую зиму

Предстоящий отопительный сезон может стать самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабной войны. Россия меняет тактику ударов и пытается нанести ущерб не только энергетике, но и другой критической инфраструктуре.

По словам Дениса Шмыгаля, в прошлом году основными целями российских атак были электростанции и объекты теплоснабжения. Теперь российские войска все чаще пытаются наносить удары по системам водоснабжения.

Министр пояснил, что даже при отсутствии электроэнергии люди могут некоторое время выживать, если работают системы газо- и водоснабжения. Зато повреждение водопровода и канализации может привести к гораздо более серьезным последствиям. Именно поэтому защита критически важной инфраструктуры остается одной из ключевых задач в преддверии зимы.