Бизнес сможет работать без графиков отключений света: Кабмин назвал условия
Украинский бизнес получил возможность не попадать под графики ограничения электроснабжения. Однако воспользоваться этим смогут не все предприятия – правительство установило конкретное условие.
Какие компании не будут подвергаться отключениям электроэнергии
Отключения света больше не будут мешать работе отдельных предприятий – такое решение принял Кабинет Министров по инициативе Министерства энергетики. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль.
Речь идет о промышленных и коммерческих потребителях, которые обеспечивают не менее 80% собственного потребления электроэнергией из источников, альтернативных общей сети. В частности, за счет:
- электроэнергии собственного производства;
- объектов распределенной генерации в пределах одного оператора системы распределения;
- импортируемой электроэнергии.
Зачем правительство ввело новые правила
В Минэнерго рассчитывают, что новый механизм станет стимулом для бизнеса инвестировать в собственную генерацию и увеличивать импорт электроэнергии.
В частности, правила будут распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации. Ожидается, что это будет способствовать появлению новых генерирующих мощностей, прежде всего в регионах, где наблюдается дефицит электроэнергии.
В то же время увеличение импорта должно помочь бизнесу получать необходимые объемы электроэнергии на рыночных условиях.
Украине прогнозируют тяжелую зиму
Предстоящий отопительный сезон может стать самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабной войны. Россия меняет тактику ударов и пытается нанести ущерб не только энергетике, но и другой критической инфраструктуре.
По словам Дениса Шмыгаля, в прошлом году основными целями российских атак были электростанции и объекты теплоснабжения. Теперь российские войска все чаще пытаются наносить удары по системам водоснабжения.
Министр пояснил, что даже при отсутствии электроэнергии люди могут некоторое время выживать, если работают системы газо- и водоснабжения. Зато повреждение водопровода и канализации может привести к гораздо более серьезным последствиям. Именно поэтому защита критически важной инфраструктуры остается одной из ключевых задач в преддверии зимы.